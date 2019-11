Victoria Davies, Discovery: Romanii sunt foarte creativi, calitate care nu este prezenta in multe alte culturi

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, retailul stradal nu functioneaza la fel de bine precum in alte tari in principal din cauza unei infrastructuri deficitare, respectiv lipsa locurilor de parcare, a distantei mari dintre magazine, precum si a calitatii si suprafetelor cladirilor existente in zona centrala si aici ne referim…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- Alegeri Prezidențiale 2019: In Romania s-au deschis sectiile de votare Foto: Agerpres. În România, la aceasta ora, se deschid sectiile de votare pentru primul tur al alegerilor prezidentiale. 14 candidati sunt înscrisi în cursa electorala, între care doi…

- Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale…

- A inceput cea de-a doua zi de vot pentru romanii din Diaspora. La aceasta ora votul este in desfasurare in Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore, urmand ca la ora locala 12:00 sa fie deschise si sectiile organizate in restul tarilor. Prima zi a inregistrat…

- Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. 'Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania', a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul…

- Mai mulți deputați PSD și ai minoritaților au depus un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea antițiganismului. Proiectul prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea, in funcție de gravitatea faptelor, de la 3 luni la 10 ani. „Prezenta lege are ca scop stabilirea unor masuri pentru prevenirea și…

- Potrivit inspectorilor ANPC romanii consuma peste de cea mai proasta calitate. In urma unor controale realizate in cele mai mari magazine din Bucuresti si Constanta, inspectorii au gasit peste...