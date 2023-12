Stiri pe aceeasi tema

- Russia will maintain its 300,000 barrel-a-day cut in crude exports this month and reaffirmed plans to keep them curbed through the end of the year, according to Bloomberg. The “voluntary cut comes to reinforce the precautionary efforts made by OPEC+ countries with the aim of supporting the stability…

- As OPEC+ ministers prepare to review global oil markets, the group is showing no signs of cooling a rally that brought prices near $100 a barrel, according to Bloomberg. Crude has soared more than 20% in three months as alliance leaders Saudi Arabia and Russia squeeze supplies while world fuel demand…

- Alocațiile ar trebui sa creasca incepand cu 1 ianuarie 2024, așa cum a anunțat Guvernul. Majorarea s-ar putea sa sufere o mica amanare, pana in luna martie, dupa ce INS va anunța oficial rata inflației din anul precedent. Potrivit legislației in vigoare, alocațiile pentru copii vor fi majorate diferențiat…

- Ministrul de interne al Turciei Ali Yerlikaya a declarat duminica ca doi teroriști au comis un atac cu bomba in fața cladirii ministerului din Ankara, adaugand ca unul dintre ei a murit in explozie, iar celalalt a fost „neutralizat” de autoritațile de acolo. Pe rețelele de socializare au aparut imagini…

- Artistul Al Di Meola a suferit un atac de cord, in timp ce susținea un concert la Arenele Romane din București. Chitaristul nu a mai putut termina spectacolul din cauza problemelor medicale. Al Di Meola, un virtuoz al chitarei, a avut miercuri seara un concert in capitala. In timp ce acesta se afla…

- Replici acide intre USR și AUR. Liderii celor doua partide și-au aratat iubirea pe care și-o poarta, public. Intr-o postare pe Facebook in care Catalin Drula anunța ca USR va ataca la Curtea Constituționala legea asumata de guvernul Ciolacu privind majorarea taxelor, Simion a scris un comentariu la…

- A progressive green coalition comprised of several small parties was launched in Bucharest on Monday to participate in the four rounds of elections scheduled in 2024, according to Euractiv. This alliance includes the Volt and ACUM parties, MEP Nicu Stefanuta (elected on the USR PLUS lists and currently…

- Trei tineri, intre care doi minori, prinși dupa ce au furat mai mulți baloți de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu persoana vatamata, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, vrand sa il loveasca pe pagubit cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre tineri a sunat ca…