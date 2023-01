Victor Socaciu ar fi împlinit astăzi 70 de ani! Admiratorii îl comemorează acasă, la Brașov, printr-o gală folk Astazi, Victor Socaciu ar fi implinit 70 de ani. Personalitate marcata a folkului, a muzicii romanești, a trecut cu puțin peste un an de la dispariția celui ce a incantat generații cu melodiile sale și care a ingrijit ani la rand galele muzicale ”Om Bun”. Brașovean de fel, artistul emblematic pentru Cenaclul Flacara, cel mai important fenomen cultural al Romaniei anilor ’70-’80, va fi comemorat printr-o gala folk cu intrare liberta gazduita de Banca de Cultura Apolonia, apoi de Centrul Cultural Reduta. Ocazie cu care oficialitațile locale il vor numi Cetațean de onoare al Brașovului. Victor Socaciu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

