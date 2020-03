Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca se aștepta la o schimbare a celor de la PSD și la o garnitura noua de conducere la Congres. In schimb, Ponta arata ca sunt ”aceleași conserve” din perioada lui Liviu Dragnea și de aceea nu se pune problema unei alianțe PSD-Pro Romania.Citește și: SURSE…

- Președintele PSD, Gabriela Firea, i-a transmis lui Victor Ponta ca PSD și Pro Romania pot caștiga impreuna sau pot pierde separat. Ponta i-a transmis același lucru și arata ca, la Timișoara, PSD și Pro Romania vor susține același candidat la alegerile locale.”Noi putem dupa aceasta Convenție…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca exista doua scenarii la alegerile locale și parlamentarele anticipate. Ponta considera ca PSD va lua 25% singur și intre 32-35%, daca va fi in alianța cu Pro Romania.Citește și: ZVON delicat in PSD - Mircea Draghici este doar varful iceberg-ului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a explicat, in contextul scandalului din sanatate, ca și el a trecut prin experiența cu sistemul de sanatate. Ponta a explicat ca o avea pe mama sa internata in spital, iar la ora 11.00 noaptea a fost sunat și i s-a spus ca in cazul in care nu platește o anumita…

- Decizia pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București. In cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS urmeaza sa iși desemneze de comun acord candidații comuni ai…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu exclude posibilitatea ca Victor Ponta sa revina in PSD, chiar daca, in opinia sa, este oportuna o alianta pe termen lung intre PSD si Pro Romania. Ciolacu a explicat, la Adevarul Live, ca discutiile vor avea loc dupa Congresul PSD la care ”sunt sanse reale”…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o "reintregire a stangii", insa acesta "nu are ce cauta in PSD". Ciolacu a explicat, la Antena 3, ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, nu are ce cauta in partid si ca se poate vorbi doar de o alianta cu aceasta formatiune politica si nu de o fuziune.