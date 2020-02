Stiri pe aceeasi tema

- "O veste foarte buna - Ordonanta de Urgenta de distrugere a Sistemului de Sanatate ( data pe furis, ca hotii, de Orban si Costache marti seara) NU poate sa intre in vigoare !Era un dezastru:1. pentru Sistemul Public2. Pentru Spitalele PrivateDin fericire prostia si graba autorilor au stricat proiectul…

- Ordonanta de urgenta adoptata marti seara de Guvernul Orban, care permitea accesul spitalelor private in programele nationale de sanatate, nu poate intra in vigoare. O spune chiar Consiliul Legislativ, in raspunsul la cererea de aviz. Consiliul Legislativ aminteste ca o ordonanta de urgenta nu poate…

- „Dupa trei luni, iata ca am avut dreptate. Regret faptul ca in urma ințelegerii dintre PSD și PNL nu o sa avem primari in doua tururi și președinți de consilii județene aleși. Și-au dat mana impotriva partidelor mici și a cetațenilor. Cel mai rau lucru e ce s-a intamplat aseara, 25 de ordonanțe,…

- Fostul premier s-a aratat extrem de dezamagit de faptul ca guvernul a anuntat marti aprobarea proiectului de ordonanta de urgenta prin care se liberalizeaza accesul furnizorilor privați de servicii medicale la programele naționale de sanatate coordonate de CNAS. "Asa cum am spus : un Guvern…

- Liderul PRO Romania spune ca Executivul trebuie "pedepsit" pentru modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta in domeniul sanatatii."Asa cum am spus: un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie este un Guvern care trebuie pedepsit; in Parlament si la vot de…

- Dupa PSD, și PRO Romania a pus gand rau Guvernului Orban. Victor Ponta anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat dupa ce Guvernul va emite ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate”, precizand ca se bazeaza pe sprijinul PSD, UDMR, ALDE si USR.Citește…

- Victor Ponta reactioneaza la cazul ministrului Sanatatii, despre care s-a aflat lucreaza la o clinica privata desi este membru al Guvernului, in timp ce face modificari in favoarea privatilor din Sanatate. Liderul Pro Romania afirma ca, de fapt, adevaratul beneficiar al modificarilor operate de Ministrul…

- ​Victor Ponta susține ca asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în doua tururi poate fi „o cacealma” în condițiile în care adoptarea unei moțiuni de cenzura, așteptata de liberali, ar face ca legea sa nu intre în vigoare. Mai mult, spune fostul…