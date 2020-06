Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea liderului Pro Romania survine dupa decizia CCR prin care s-a stabilit ca Guvernul a prelungit ilegal mandatele alesilor locali. In opinia liderului Pro Romania, Guvernul a comis-o din nou și a facut o alta „ticaloșie”. "Inca o data Guvernul Orban PNL a adoptat o Ordonanta evident neconstitutionala…

- Victor Ponta solicita demiterea Guvernului Orban de indata. Solicitarea liderului Pro Romania vine ca o reactie la decizia CCR prin care s-a stabilit ca Guvernul a prelungit ilegal mandatele alesilor locali."Inca o data Guvernul Orban PNL a adoptat o Ordonanta evident neconstitutionala - inca…

- "Impreuna cu bucuria fireasca de pe chipurile celor mici, Ziua Copilului vine pentru noi, adulții, cu mesajul ca e nevoie sa facem mai mult pentru generațiile viitoare. Ca premier al Romaniei am ințeles bine acest mesaj și de aceea, in primavara anului trecut, Guvernul pe care l-am condus a majorat…

- "ELIMINAM ABUZURILE GUVERNULUI PNL Decizia CCR a desființat amenzile abuzive aplicate romanilor. In consecința, pentru a nu bloca instanțele de judecata, dar și pentru a veni in sprijinul romanilor care au fost amendați in mod abuziv, am inaintat spre consultare și altor partide parlamentare…

- Liderul Pro Romania a lansat un nou atac la adresa lui Ludovic Orban și a masurilor de relansare economica pe care le inițiaza Guvernul. Ca de fiecare data, ieșirea lui Ponta a avut loc pe Facebook care a devenit, de la o vreme, spațiul preferat de exprimare al politicienilor. De aceasta data, Victor…

- Camera Deputaților a adoptat, joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE care prevede prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali.PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa,…

- Mi se pare de-a dreptul criminal ca exista politicieni romani precum Ponta, Ciolacu si Tariceanu care nu vor sa voteze decretul de prelungire a starii de urgenta si nu vom raspunde acestui santaj al celor care vor sa joace poker cu sanatatea romanilor, a declarat luni seara ministrul Finantelor,…

- "Vreau sa stiti ca astazi am votat impotriva acestei mascarade, nu doar eu, si alti colegi de la Pro Romania, pentru ca cineva trebuie sa le spuna direct in fata ca si-au batut joc de noi joi seara. Daca era asa o criza de ce au fugit? De ce au dezertat?", a scris Victor Ponta, sambata dupa-amiaza,…