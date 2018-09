Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, sustine ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are lucruri grave de ascuns despre evenimentele din 10 august, el afirmand, marti, ca la audierea in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor

- 'Doamna Carmen Dan si jandarmul ei au spus, de principiu, ca nu au nicio obligatie sa spuna nimic Parlamentului, ca nu pot sa dea niciun fel de date despre 10 august. Au venit, nu au spus mare lucru, dar important este ca au venit si important este ca din ce in ce mai mult ne dam seama ca au lucruri…

- Camera Deputatilor dezbate, marti, de la ora 16.00, motiunea simpla cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, prin care 67 de deputati din opozitie solicita demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru interventia Jandarmeriei la protestele din 10 august, ...

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi ii solicita ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, sa nu blocheze audierea ei, alaturi de sefii din Jandarmerie, pe 21 august, in sedinta Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, cu privire la protestul din 10 august. Potrivit…

- Timp de aproape doua luni, șeful PSD n-a pus piciorul in plen. In comisia de administrație, din care face parte, n-a calcat niciodata de cand a fost ales. Are voie sa lipseasca fara sa explice, spun reprezentanții Parlamentului, pentru simplul motiv ca este președintele Camerei Deputaților. Liviu…

- Deputatul ALDE de Teleorman Calota Florica Ica, declaratie politica despre beneficiile oferite tinerilor fermieri de viitoarea Politica Agricola Comuna in Politic / on 11/07/2018 at 11:45 / Declaratiile politice sunt cunoscute drept instrument aflat la indemana parlamentarilor, prin care acestia…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, lanseaza acuzatii grave la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul premier sustine, intr-o postare pe Facebook, ca presedintele PSD a impus modificarea Codului Penal in Camera Deputatilor prin "santaj mafiot"."NU am votat azi modificarile aduse Codului Penal - cred…