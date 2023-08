Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ucrainei, Denis Smihal, face, vineri, o vizita in Romania, fiind in drum spre Bucuresti la aceasta ora. La 12.30, Denis Smihal va avea o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Premierul ucrainean nu va fi primit cu garda de onoare intrucat este o vizita de lucru. Cei doi oficiali vor discuta,…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor peste 3.000 de copii din Capitala și 24 de județe din țara. Copiii au nevoie de 1.000 oameni buni care sa le devina prieteni,…

- Fa bine ca sa fim bine! Ajungem MARI cauta 20 de voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare…

- Asociatia ”Daruieste Viata”, care contruieste un spital in Bucuresti, a inițiat o petitie online , intitulata ”Fara OUG anti-ONG”, in care semnaleaza ca, daca ordonanta privind masurile fiscale va fi adoptata in forma propusa, va pierde, peste noapte, 50% din fonduri. Tot nu imi vine sa cred ca politicienii…

- Sfatul lui Victor Ponta catre Ciolacu: – ”Trebuie sa te vezi cu toți premierii. Cu toata lumea. Ca tu ești premierul Romaniei”. Și ce-a mai zis Victor Ponta la RTV despre Viktor Orban? ”Ungaria este cel mai mare suporter al nostru, are interes economic sa nu mai fie ei granița Schengen, sa fim noi.…

- Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este bine regizat, impotriva Gabrielei și a mea! CEI VINOVATI SA PLATEASA! Au reușit sa scape de ea!, a fost reacția lui Florentin Pandele dupa ce soția sa a fost obligata sa demisioneze. Firea, dupa demisie: Imi pare rau pentru fiecare om in suferința Catalin…

- Teleorman . Un alt atac infiorator baga spaima in Romania. Marti seara, in judetul Teleorman, un adolescent a fost injunghiat de un alt baiat minor. Victima a fost transferata de urgenta cu o ambulanta la Spitalul Clinic de Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala.Din fericire, adolescentul este in…