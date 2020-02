Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, miercuri, intrebat de OUG privind modificarile din domeniul medical, ca aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial, insa la o citire rapida a MO, ordonanța nu apare. Costache afirma ca sunt programe care raman doar la spitale de stat.Intrebat,…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza liberalizarea programelor nationale de sanatate este periculoasa pentru ca poate seca bugetul de stat, a declarat Raed Arafat in exclusivitate la Antena...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a scris, joi seara, pe Facebook, ca OUG privind privatizarea programelor nationale de sanatate nu poate intra in vigoare si publica o adresa a Consiliului Legistrativ catre Secretariatul General al Guvernului. ”Din fericire, prostia si graba autorilor au stricat proiectul”,…

- "O veste foarte buna - Ordonanta de Urgenta de distrugere a Sistemului de Sanatate ( data pe furis, ca hotii, de Orban si Costache marti seara) NU poate sa intre in vigoare !Era un dezastru:1. pentru Sistemul Public2. Pentru Spitalele PrivateDin fericire prostia si graba autorilor au stricat proiectul…

- "Din cele 25 de ordonante de urgenta doar sase dintre ele au primit avize, celelalte 19 nu mai pot sa intre in vigoare pentru ca Guvernul a fost demis si decizia este deja in Monitorul Oficial. Deci sa adopti 25 de ordonante de urgenta, sa adopti mai ales ceea ce evident naste niste contradictii…

- Liderul PRO Romania spune ca Executivul trebuie "pedepsit" pentru modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta in domeniul sanatatii."Asa cum am spus: un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie este un Guvern care trebuie pedepsit; in Parlament si la vot de…

- „Serviciile medicale trebuie asigurate de stat, toate, dar in Romania avem și un sistem privat care funcționeaza la parametri buni. Pentru ca funcționeaza la parametri buni, e corect ca si sistemul privat sa intre in colaborare cu sistemul de stat. (...) Am vazut acea abordare pesedista, mi se pare…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunța ca Executivul va adopta o Ordonanța de Urgența care va modifica modul in care se organizeaza programele de rezidențiat. Turcan a explicat ca vor fi mult mai multe centre care vor putea organiza astfel de programe.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca…