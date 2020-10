Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Sangeorz-Bai, care și-a filmat fiica de 14 pe ani in timp ce o umilea, a fost condamnat definitiv intr-un dosar penal. Edilul iși va pierde mandatul din cauza infracțiunii comise.

- Reamintim ca Traian Ogagau a reintrat in atentia presei dupa ce o filmare in care isi umileste fiica a aparut in spatiul public. Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a anuntat pe 18 septembrie, printr-un comunicat de presa,ca a preluat dosarul in care primarul orasului Sangeorz-Bai, Traian…