Stiri pe aceeasi tema

- In PSD a inceput sa se creioneze o grupare a parlamentarilor care ar alege o a treia cale in actualul blocaj politic.Unii lideri PSD vor alegeri anticipate. Alți lideri PSD se gandesc sa țina interimar Guvernul demis Ludovic Orban pana la toamna. Exista insa o categorie de parlamentari care…

- Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a fost demis, astazi, in urma moțiunii de cenzura inițiata de PSD și UDMR. Moțiunea a fost votata de 261 de parlamentari. Dupa votul din plenul Parlamentului, liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca va avea o discuție cu președintele Pro Romania, Victor Ponta, ...

- Liderul PRO Romania spune ca Executivul trebuie "pedepsit" pentru modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta in domeniul sanatatii."Asa cum am spus: un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie este un Guvern care trebuie pedepsit; in Parlament si la vot de…

- Georgian Pop, fost parlamentar PSD plecat la Pro Romania in 2019, revine in grupul social-democrat. Acesta a confirmat, pentru Libertatea, decizia de a reveni in partid.O data cu intoarcea lui Pop la PSD, initiatorii motiunii de cenzura ar avea, teoretic, toate cele 233 de voturi la motiunea de cenzura.Asta…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat ce Guvernul va adopta ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate”, precizand ca se bazeaza pe sprijinul PSD, UDMR, ALDE si...

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, aflat la Timișoara in acest sfarșit de saptamana, s-a referit la „situația de instabilitate politica” a Romaniei, care, spune fostul premier al Romaniei, „se rasfrange mai departe, in zona economica”.

- PNL A decis ca Guvernul sa iși asume raspunderea pe proiectul de buget. Liderii PNL au discutat luni, in ședința BEX, pe marginea proiectului de buget pe anul 2020. In ședința, liberalii au luat decizia ca Executivul sa iși asume raspunderea pe proiectul de buget, astfel incat bugetul sa fie adoptat…

- Dupa o serie de scandaluri in Pro Romania, care au dus la plecarea unor nume grele din partid, Victor Ponta afirma ca formatiunea politica pe care o conduce a fost infiintata pentru obiective pe termen lung, nu pentru avataje imediate. Fostul premier afirma ca a refuzat diverse oferte care i-au fost…