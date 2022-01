Victor Ponta: „Atenţie! Nu mai merge!” Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a vorbit despre criza din domeniul energiei cu care se confrunta Romania in ultimele luni. „Acum sapte ani era independenti energetic si urma sa exportam pentru altii la preturi bune, sa aducem bani in tara. Asta era cand a inceput Romania lucrului bine facut in 2014 cu domnul Iohannis, cu dosare, cu proteste”, spune Victor Ponta. „Stiti ca domnul Ciuca este al optulea prim-ministru cu care lucreaza domnul Iohannis? Daca dumneavoastra ati lucra in sapte ani cu opt echipe diferite, aici ca probabil ca nu s-ar mai uita nimeni la emisiune, pentru ca n-aveti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reamintește ca Romania, cand el era premier, iar Klaus Iohannis iși incepea primul mandat de președinte, era independenta energetic. Ponta este sceptic ca actuala coaliție poate face ceva pentru ”imblanzirea” prețurilor. „Acum sapte ani era independenti…

- Aho aho, cetitori frati, stati putin si nu manati, caci pe astazi Mosu" voua va aduce branza, oua, dar si niscai noutati din niscaiva zone mai mici ale politichiei iesene pe care multi dintre noi le cam scosesem la pensie de cativa ani, pe unii reprezentanti chiar fara vechimea completa, ci pe caz de…

- Scriitorul și activistul Valeriu Nicolae susține ca este „haioasa” uimirea celor care se mira de legaturile PNL – PSD și arata ca ele exista, pe mai multe paliere, de foarte mult timp. „Mi se pare haioasa uimirea unora cand vine vorba de iubirea dintre PNL și PSD. O chestie de orbire selectiva. Miniștrii…

- Romania a intrat pe mana unei majoritati toxice, pusa in scena chiar de presedintele Iohannis, cel care ar fi trebuit sa fie mediator si echidistant, aparand interesele natiunii in detrimentul gastilor de partid si al intelegerilor facute in soapta, noaptea, la ascunzisului intunericului. Asa s-a nascut…

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a declarat ca nu s-a discutat despre o fuziune cu Pro Romania, dar ca si-a dori realizarea unui pol de stanga, nu a unui mare partid de stanga, lasand sa se inteleaga ca aceasta este o optiune pentru viitor. Vasile Dincu a fost intrebat, luni…

- Prezența lui Victor Ponta la sediul PSD a dat curs unor speculații referitoare la o fuziune, ce nu este exclusa de unul dintre principalii lideri social – democrați. „Nu am stabilit asa ceva, Victor Ponta a fost pentru o chestiune personala, nu am stabilit acest lucru, dar sunt posibile. Ideea mea a…

- Fostul premier și președinte al PSD Victor Ponta comenteaza situația de pe scena politica actuala. Ponta spune ca PNL și PSD acționeaza dupa scenariul unei casnicii tumultoase și ca singura soluție pentru o guvernare stabila e o alianța intre cele doupa partide, insa cu condiția ca premierul sa fie…

- Caricatura: Iohannis, Cițu, Ciuca, Ciolacu și Cioloș la masa negocierilor, iar pe masa o coliva… Am auzit una buna Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Și alte povești triste de toamna… apare prima data in Gazeta Dambovitei .