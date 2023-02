Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca are noi probleme cu legea. Dupa dosarul maștilor in care a fost implicat alaturi de fiul sau, Alex Pițurca, fostul selecționer a ajuns in atenția procurorilor DIICOT alaturi de fiica sa, Claudia Pițurca, și ginerele Mihai Naboiu.

- Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a fost audiat azi la DIICOT Craiova intr-un dosar referitor la cumpararea stadionului Extensiv din Craiova. Procurorii o vor audia in acest dosar și pe Claudia Pițurca, dar și pe Mihai, ginerele fostului selecționer. La ieșirea de la audieri, Victor…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei in guvernul condus de Florin Cițu, a fost audiat de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) in dosarul de corupție de la Romarm, in care sunt urmariți penal directorul companiei Gabriel Țuțu, Victor Pițurca și Alexandru Pițurca. Nasui, care era ministru din partea…