Stiri pe aceeasi tema

- ”Jupiter’s Legacy”, noul serial cu super-eroi, lansat de Netflix și in Romania in luna mai, este unul dintre atracțiile de neratat pentru impatimiții genului. Dupa aproape un secol in care au avut grija ca omenirea sa fie in siguranța, supereroii din prima generație sunt nevoiți sa priveasca spre copiii…

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, insa golurile au fost...

- Prima artista romanca implicata in proiectul global Samsung Music Galaxy Thursday este cantareața și compozitoarea Francis On My Mind. Muzica ei iși propune sa fuzioneze ritmurile pop cu influențele anilor ’80, alaturi de vibrații electro. La doar 17 ani, Francis On My Mind este printre primele artiste…

- 15 mai este ziua in care se anunța o relaxare a masurilor in Romania. Vestea s-a raspandit rapid, iar acum subiectul trending pe toate rețelele sociale este legat de relxarea masurilor. Iar gluma ”originala” se invarte in jurul ideii de Ziua Relaxarii Naționale. Iți spunem asta ca sa nu crezi ca a fost…

- Avem primul autobuz electric fabricat 100% in Romania. Compania romaneasca ATP il produce la Baia Mare, potrivit adevarul.ro. Prototipul noului autobuz electric a aparut zilele trecute pe strazile din Baia Mare si Cluj. Dintre cele 83 de locuri, 26 sunt pe scaune. Are o autonomie de 200 km, podea joasa…

- In ciuda unei furtuni puternice care a avut loc la Bangkok, o echipa de muncitori a continuat sa toarne ciment intr-un drum care fusese transformat intr-un mic lac. Un internaut a pus imaginile pe Facebook, iar acestea au devenit automat virale. Deși, sa recunoaștem, povestea asta ar fi putut sa fie…

- Avand in vedere bunele relații ale ministrului Dezvoltarii din Romania, Cseke Attila, cu conducerea UDMR Carei, poate se va gasi un binevoitor care sa ii aduca aminte ca e ministru in guvernul Romaniei de la București și nu in cel al Ungariei de la Budapesta. In Ungaria nu se folosește alta limba pe…

- O suma importanta de bani i-a ieșit din buzunar președintelui PSD, Marcel Ciolacu, joi, in timp ce incerca, intr-o conferința de presa, sa raspunda unei intrebari referitoare la vanzarea terenurilor agricole din Romania catre cetațenii straini. Dupa ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare,…