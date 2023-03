Stiri pe aceeasi tema

- Cu etape bune inaintea finalului de sezon in La Liga, Serie A și Premier League, Betano platește in avans pariurile celor care au mizat ca FC Barcelona va obține titlul in Spania, Napoli se va incorona campioana a Italiei sau ca atacantul norvegian Erling Haaland va obține titlul de golgeter in Premier…

- Napoli a surclasat-o duminica pe Torino FC, cu 4-0, in deplasare, si si-a marit avansul in fruntea clasamentului Serie A, fiind la nu mai putin de 21 de puncte de a doua clasata, Inter Milano, dupa 27 de etape. Nigerianul Victor Osimhen (minutele 9 si 51), georgianul Hvicea Kvarathelia (35) si francezul…

- Thierry Henry (45 de ani), fostul mare jucator al celor de la Arsenal și FC Barcelona, crede ca Harry Kane (29 de ani), atacantul lui Tottenham, s-ar potrivi mai bine la Manchester United decat Victor Osimhen (24 de ani), varful lui Napoli. Fostul internațional francez onsidera ca un atu al lui Harry…

- Napoli a eliminat pe Eintracht Frankfurt și a obținut cea mai buna performanța din istoria clubului in Champions League: calificarea in sferturile de finala. Luciano Spalletti, antrenorul echipei din Serie A, a vorbit despre „obiectivul istoric” atins de echipa sa, dar și despre o declarație deranjanta…

- Victor Osimhen a bifat un record istoric pentru Napoli, dupa ce a marcat și in returul cu Frankfurt, din UEFA Champions League. Atacantul nigerian a deschis scorul in meciul de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, in prelungirile primei reprize. Oismhen s-a inalțat și a reluat cu capul superb, fara…

- Victor Osimhen (24 de ani) și Khvicha Kvaratskhelia (22), atacantii lui Napoli, fac un cuplu de speriat in Italia și vor sa cucereasca și Europa. Nigerianul, golgheterul la zi, e dorit de Manchester United, și gruzinul, cel mai bun pasator, este curtat de Liverpool și Tottenham. Evadata la 15 puncte…

- Napoli a umilit-o pe Juventus in derby-ul de titlu din Serie A și a pus o diferența de 10 puncte intre ea și rivala din Italia. Meciul era de o importanța deosebita pentru cele doua echipe, iar formația napoletana a tranșat hotarat soarta meciului. Cu un Victor Osimhen in mare forma, napoletanii s-au…

- Etapele din Serie A și Premier League vin cu meciuri de top, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Inter - Napoli (ora 21:45) cota 2.55 Serie A intra extrem de abrupt in 2023, iar in chiar prima zi cu meciuri din noul an avem parte de un derby uriaș. Doar pe 5 in clasament, Interul lui…