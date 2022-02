Victor Moraru, consilier personal al Secretarului General al Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Moraru, ex-președintele Consiliului Județean Ialomița, ar putea deveni unul dintre cei 4 secretari generali adjuncți ai Guvernului Romaniei. Marian Neacșu, secretarul general al instituției incearca sa atinga acest obiectiv pretextand ca numarul mare de ministere din acest moment impune extinderea…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj a aplicat pana acum sute de amenzi persoanelor care nu au completat formularul de intrare in țara. Este vorba de sancțiuni in valoare de cateva milioane de lei. Astfel, avand in vedere Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența…

- Liberalul Ionut Rusu, care a cumparat haine de lux de circa 2.000 de euro, dar si crose de golf, bauturi si gadgeturi din bugetul firmei care administreaza Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, si-a dat demisia din functia de consilier judetean. O plangere in legatura cu aceste achizitii a ajuns la DNA…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a transmis, in contextul numirii lui Marian Neacsu ca Secretar General al Guvernului, ca acea condamnare a acestuia, pentru conflict de interese, este „furt si inselare a increderii cetatenilor in stat si in exponentii sai”. Liderul USR a mai transmis ca PNL „nu a dat…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca Marian Neacșu este propunerea lui pentru funcția de secretar general al Guvernului! Asta, deși fostul lider PSD are o condamnare de 6 luni de inchisoare cu suspendare. Neacșu a fost exclus din PSD, in era Liviu Dragnea, și s-a inscris in PRO Romania, de unde PSD l-a susținut…

- Fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, urmeaza sa fie numit, joi sau vineri, in functia de secretar general al Guvernului, la propunerea social-democraților au precizat surse politice, pentru News.ro. Marian Neacsu (57 de ani) ocupa in prezent functia de vicepresedinte al Autoritatii…