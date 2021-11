Stiri pe aceeasi tema

- Platoul emisiunii Mireasa, capriciile iubirii, a fost inundat de lacrimi de fericire. Dupa o perioada mai lunga de timp, Raluca și-a revazut mama și a reușit sa o stranga la piept. Concurenta nu se aștepta la o astfel de surpriza, iar toți cei prezenți in platou s-au emoționat. Iata cum a reacționat…

- Se apropie o noua zi de gala pentru concurenții din casa ”Mireasa”, astfel ca, deși nu știm daca va fi o eliminare, știm sigur ca o noua fata va intra in competiție. Numele ei este Gina și deja le-a cunoscut pe mamele din show-ul matrimonial.

- Andrada și Victor sunt mereu atenți unul cu celalalt, iar pentru a se cunoaște mai bine, cei doi au abordat și subiectul trecutului amoros. Victor i-a povestit iubitei sale despre fostele relații.

- Un scandal de proporții a izbucnit in casa baieților de la Mireasa, capriciile iubirii. Alex și Victor au ajuns sa se amenințe cu bataia și sa iși adreseze cuvinte extrem de dure, iar motivul scandalului a fost unul cat se poate de neinsemnat. Iata de la ce a inceput totul și ce au povestit cei doi…

- Amalia a intrat in casa Mireasa, capriciile iubirii, cu zambetul pe buze, gata sa iși gaseasca partenerul care sa o faca cea mai fericita femeie din lume. Puțini știu ca Amalia are un trecut amoros destul de tumultos și ca, la un moment dat, a fost ceruta in casatorie de un barbat care ulterior a devenit…

- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- O noua ediție a emisiunii ”Mireasa, capriciile iubire” a venit cu o noua surpriza pentru mame. Deocamdata doar ele au putut sa o cunoasca pe viitoarea concurenta care li se va alatura in competiția iubirii. Vorbim despre Carmen, o tanara de 23 de ani, care știe deja cum arata barbatul perfect pentru…

- O noua prezența feminina in casa Mireasa, capriciile iubirii, a creat o atmosfera destul de tumultuoasa. Inca de cand a intrat in platou, frumoasa Amalia a furat toate privirile, insa a marturisit ca s-a cam speriat de reacția mamelor. Inițial, Amalia le-a spus mamelor ca are 19 ani, iar acestea au…