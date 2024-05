Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat in social media, ca lipseste de la turneul de la Madrid deoarece corpul sau are nevoie de mai mult timp pentru a fi pregatit sa joace in circuitul WTA, scrie news.ro .

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri cucerite la Roland Garros (14), a anuntat, intr-un mesaj postat pe contul sau din reteaua X (fosta Twitter), ca spera sa revina in circuit luna aceasta, cu ocazia turneului de la Barcelona (15-21 aprilie), dupa ce a declarat forfait…

- Odata trecuta pauza competiționala prilejuita de fereastra internaționala pentru meciurile echipelor naționale intreaga atenție revine asupra luptei pentru titlu in Liga 1. Etapa secunda programata la finalul acestei saptamani (29-31 martie) programeaza dueluri care pot strange clasamentul sau pot face…

- Avocatul american Howard Jacobs, cel care a aparat-o pe Simona Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), a declarat intr-un interviu acordat Sports Illustrated ca ITIA a cheltuit doua milioane de dolari in incercarea de a dovedi vinovatia dublei caștigatoare de Grand Slam. „E greu…

- Accidentat in primul meci oficial al anului, derulat pe 19 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, Silviu Lung va reveni luni, la meciul cu Oțelul Galați, in poarta Politehnicii Iași. „Ma bucur ca a revenit Silviu. E important ca am recuperat jucatorii importanți ai echipei, un lider, cum e Silviu, pe Roman.…

- Simona Halep (32 de ani) a anunțat ca accepta invitația organizatorilor de la Miami Open. Dubla campioana de Grand Slam va reveni in circuit la turneul programat intre 17 și 31 martie 2024. Așteptarea a luat sfarșit pentru Simona Halep. Decizia favorabila primita la TAS i-a oferit dreptul de a reveni…

- AC/DC, legendara trupa de hard rock, absenta de pe scenele europene timp de opt ani, se va intoarce pentru un turneu in Europa in 2024, intitulat „Power Up”, cu Brian Johnson la voce, a anuntat luni formatia australiana, informeaza AFP, preluata de Agerpres.