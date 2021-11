Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ana a fost ceruta in casatorie de Alex și Andrada de Victor, discuțiile despre o eventuala logodna sunt din ce in ce mai dese și in cuplul format de Maria și Marius. Concurenta de la Mireasa pare sa-i bata apropouri in acest sens partenerului ei, dar el nu pare c-ar vrea sa le ”priceapa”.

- Andrada și Victor de la Mireasa au avut parte de cea mai frumoasa revedere. Dupa ce Victor a plecat din casa, a avut ocazia sa iși revada iubita intr-un cadru romantic. Concurentul nu a stat prea mult pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe iubita sa. Andrada a fost extrem de emoționata și a spus marele,,…

- Lidia Buble și Estera au trecut prin momente de dificultate in timpul unei probe de la Asia Express. Lidia nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi. Care este motivul pentru care concurenta a inceput sa planga chiar in timpul unei probe, puteți vedea mai jos.

- Seba a intrat in conflict cu un alt concurent din cadrul emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii. Mama lui, doamna Margareta, nu a putut ramane indiferenta și s-a implicat in discuție. Tanarul a fost deranjat și a incercat sa-i explice acesteia ce il deranjeaza.

- O noua zi, noi scantei in casa Mireasa, capriciile iubirii. De data aceasta, protagoniști sunt chiar Victor și Andrada, in condițiile in care tanarul s-a aratat foarte interesat de trecutul amoros al Andradei. Iata ce au discutat cei doi și care a fost, de fapt, motivul supararii concurenților de la…

- Victor și Andrada au trecut prin momente neplacute in casa Mireasa. Se pare ca Victor a fost deranjat de atitudinea brunetei pe care a avut-o la momentul unui conflict cu doamna Eugenia. Concurentul nu s-a mai putut abține și i-a adus reproșuri dure iubitei sale.

- Andrada și Victor au avut aseara o discuție liniștita in care concurenta i-a cerut iubitului ei sa-i spuna daca are ceva sa-i spuna pentru ca a simțit o schimbare de atitudine din partea lui. Concurentul este ingrijorat excesiv.

- Doamna Lenu este impotriva relației lui Victor cu Andrada. Ea susține ca fata este conflictuala, insa la fel o vede și nepotul ei pe doamna Lenu. Baiatul le-a povestit concurenților ca aceasta nu ar fi la fel și-n viața reala, cum este in casa Mireasa sezon 4.