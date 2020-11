Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta in conditiile in care Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu se reuneste vineri intr-o sedinta in cadrul careia va fi analizata situatia epidemiologica, Sibiul avand cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus, fiind asteptata o decizie in legatura cu propunerea DSP privind…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Orban Victor Costache a declarat pentru Tribuna ca masura de carantinare a Sibiului ar fi o masura gresita, iar autoritatile ar trebui sa adopte masuri moderne, care si-au dovedit eficacitatea in alte state si sa faca testari in masa. Aceasta in conditiile…

- "Am fost sunat ieri dimineata sa ma intrebe ce face tatal meu. Am simtit ca mor eu cand am auzit aceasta intrebare. Tata era inmormantat cu o zi inainte. Si-au cerut scuze, le-am spus sa se documenteze. Apoi ma intrebau cum o cheama pe mama, cum se numeste medicul de familie al mamei. In ziua inmormantarii…

- Intreg personalul și pacienții secției au fost testați pentru coronavirus, in prezent secția fiind inchisa pentru a se efectua procedurile de dezinfecție terminala. Citește și: Declaratii halucinante facute de fratele unui pacient cu COVID: "A prins un loc la ATI dupa ce a murit cineva"…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca autoritațile fac pregatiri pentru administrarea și distribuirea viitorului vaccin anti-Covid. Va fi o provocare, a spus Arafat. El a mai avertizat ca exista riscul sa ajungem la 5.000-7.000 de cazuri pe zi, daca problema raspandirii…

- Exista riscul sa ajungem la 5.000 – 7.000 de cazuri de Covid pe zi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca autoritațile fac pregatiri pentru administrarea și distribuirea viitorului vaccin anti-Covid. Va fi o provocare, a spus Arafat. El a mai avertizat ca exista…

- In ceea ce privește evoluția epidemiei, Raed Arafat a spus ca este posibil ca peste zece zile Romania sa aiba intre 5.000 si 7.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 deoarece raspandirea comunitara a virusului este foarte extinsa. „Daca nu se va rezolva problema raspandirii si va continua in acelasi…