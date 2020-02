Victor Costache, aviz negativ din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache a primit, miercuri, aviz negativ pentru functia de ministru al Sanatatii, din partea comisiilor reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat. S-au inregistrat 20 de voturi "pentru" avizul negativ, sase "impotriva" si o abtinere. Avizul comisiilor de…

- Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a primit aviz pozitiv, marti, din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, potrivit agerpres.ro. Membrii comisiilor au avizat pozitiv noul mandat cu 23 de voturi…

- *** Transmisie in direct - Sedinta comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului Comisiile de specialitate ale Parlamentului se reunesc, marti, pentru a continua audierile ministrilor propusi sa faca parte din Guvernul Orban II. Este cea de-a doua zi de audieri,…

- Ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati luni, marti si miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, scrie digi24.ro. Ministrul Apararii Nicolae Ciuca este primul membru al Cabinetului Orban II care a fost avizat pozitiv, luni, in comisiile reunite…

- Costel Alexe, propus pentru a doua oara in funcția de ministru al Mediului, a declarat, luni, dupa ce a primit aviz negativ de la parlamentari in urma audierii in comisiile de specialitate din Parlament, ca aleșii „nu au ințeles ca poate face un ministru in beneficiul lor”.„Cred ca a fost…

- Ministrul propus al Finanțelor a primit aviz negativ in comisii. Cițu “s-a laudat” cu “uciderea OUG 114” si cu eliminarea supraaccizei la carburanți Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, Florin Citu, a primit luni aviz negativ din…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu ministrul propus al Finantelor ora 12,00 ,…

