- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat, joi, in semifinalele turneului challenger de la Murcia (Spania), dotat cu premii totale de 74.825 de euro, dupa ce a trecut de cuplul Jan Choinski (Marea Britanie)/Denis Evseev (Kazahstan) cu 7-5, 6-3, potrivit Agerpres. Principalii…

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglou (53 de ani) va colabora din nou cu danezul Holger Rune (20 de ani, 7 ATP). In urma cu doua saptamanii, Patrick Mouratoglou a fost alaturi de Simona Halep la audierile de la TAS. Antrenorul francez a avut o perioada incarcata. Intre timp a negociat și termenii reluarii…

- ​Perechea formata din Monica Niculescu și Magda Linette a fost eliminata, luni, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie „WTA 1000” de la Dubai. Echipa romano-poloneza a fost invinsa de favoritele 7, Hao-Ching Chan (Taiwan) și Giuliana Olmos (Mexic), scor 1-6, 6-2, 10-4. Meciul…

- ​Perechea formata din romanca Monica Niculescu și iberica Cristina Bucșa a ratat calificarea in semifinalele turneului „WTA 1000” de la Doha. Niculescu și colega sa au cedat in fața americancelor Caroline Dolehide și Desirae Krawczyk, scor 6-3, 7-6(5), dupa o ora și 28 de minute. Monica Niculescu și…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Victor Vlad Cornea si austriacul Philipp Oswald a fost invinsa de cuplul francez Sadio Doumbia/Fabien Reboul, cu 7-6 (7/3), 6-3, vineri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Cordoba (Argentina), dotat cu premii totale…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Victor Vlad Cornea si austriacul Philipp Oswald s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Cordoba (Argentina), dotat cu premii totale de 562.345 de dolari, dupa ce a trecut de cuplul argentinian Guido…

- Portarul Horațiu Moldovan (26 de ani) va avea șansa sa joace in acest sezon de UEFA Champions League, dupa ce Atletico Madrid l-a trecut pe lista. Adus in aceasta iarna de la Rapid, pentru 800.000 de euro, internaționalul roman inca nu a debutat in trupa lui Diego Simeone in La Liga. Dar antrenorul…