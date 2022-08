Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul grupului Mobexpert, a cumparat de la ING Bank creanța pe care banca o mai avea asupra Mediafax Group, intrand, astfel, pe piața media, cu titlurile lui Adrian Sarbu din aceasta companie, transmite profit.ro, confirmand astfel informații publicate anul trecut…

- Lituania a ridicat interdictia de transport pe calea ferata spre si dinspre exclava rusa Kaliningrad al produselor rusesti aflate sub sanctiunile Uniunii Europene, a transmis vineri agentia RIA, citata de Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Producatorul de bomboane Skittles Mars Inc. ii „pacalește” pe consumatori prin faptul ca nu dezvaluie faptul ca bomboanele viu colorate conțin dioxid de titan, un ingredient colorant toxic, care este impropriu pentru consumul uman, potrivit unei acțiuni colective propuse depuse la o instanța federala…

- CFR SA a deschis, la inceputul anului, 205 santiere pentru lucrari de intretinere si reparatii, la nivelul celor opt sucursale regionale, iar pe 133 de santiere lucrarile au fost finalizate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nici in pușcarie nu renunța la minciuni! Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul "Gala Bute", ca "se pare ca nu exista justitie" pentru ea in Romania sau Bulgaria. Fii la curent cu…

- CS Rapid Bucuresti a castigat titlul de campioana a Romaniei la handbal feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 35-27 (16-17), in deplasare, in etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Conducerea clubului de fotbal FC Rapid București a anunțat marți implicarea unui nou acționar in Giulești. Acesta este Dan Șucu, cel care a facut senzație la PRO TV, in emisiunea ”Imperiul Leilor”, și va deține 50% din acțiunile clubului, celelalte 50% fiind deținute de Victor Angelescu. Fii…

- Omul de afaceri Dan Sucu a preluat 50% din actiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente ramanand in posesia lui Victor Angelescu, informeaza gruparea giulesteana intr-un comunicat de presa publicat, marti, pe site-ul oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…