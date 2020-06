Artistul Marcel Pavel a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, alaturi de alte vedete de la Antena 1. Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca Marcel Pavel a filmat și pentru Pro TV sau Kanal D, de aceea se intreaba de ce nu sunt cazuri de coronavirus in cele doua televiziuni.

”In saptamana in care se presupune ca a dat coronavirus in stanga și-n dreapta, Marcel Pavel nu a filmat doar in Antena 1, ci și in Pro TV și Kanal D. Aia-s mai rezistenți la Covid sau cele…