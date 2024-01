Stiri pe aceeasi tema

- Rapid Bucuresti a anuntat, miercuri, despartirea de atacantul congolez Juvhel Tsoumou. „Divortul“ vine dupa doar o luna si jumatate de la cooptarea acestuia in lot. „Contractul cu Juvhel Tsoumou s-a incheiat, iar atacantul congolez nu va continua in Giulesti. Nu a jucat foarte mult in tricoul Rapidului,…

- Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a confirmat informația aparuta in decursul zilei de joi, potrivit careia giuleștenii se vor desparți de mijlocașul ofensiv Borja Valle (31 de ani). Borja Valle s-a intorș in SuperLiga vara trecuta, dupa desparțirea de spaniloii de la Cartagena. Ibericul a imbracat…

- Dupa o perioada foarte buna, cu 13 meciuri fara infrangere in toate competițiile, Rapid a intrat in criza: 5 partide fara victorie. Iar italianul Cristiano Bergodi ar putea fi demis. In locul sau ar putea ajunge Marius Maladarșanu. Numit in vara pe banca Rapidului, dupa plecarea lui Adrian Mutu, Cristiano…

- Rapid se afla intr-un moment greu in Superliga (4 meciuri fara victorie), iar conducerea a avut un mesaj pentru jucatorii. La conferința de la finalul meciului cu FC Voluntari, 1-2, antrenorul Cristiano Bergodi a dezvaluit ca președintele Daniel Niculae și acționarul minoritar Victor Angelescu au venit…

- Al Bataeh, echipa lui Mirel Radoi, și Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu, se infrunta acum in etapa 8 din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Meciul a inceput la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro LIVE. Al Bataeh - Al Sharjah 3-3 Au marcat: Gassama 19, Abdulrahman 26, de Oliveira 35 / Abdulbasit…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dat la GSP LIVE detalii despre ce urmeaza pentru echipa antrenata de Cristiano Bergodi. Omul de afaceri a prezentat situația celor patru jucatori accidentați și spune ca dupa pauza pentru meciurile internaționale, Rapid s-ar putea baza pe mijlocașul…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, Israelul ia in calcul stramutarea palestinienilor din Gaza in Sinai. Dar Sinaiul apartine Egiptului, al carei premier a declarat ca Egiptul este pregatit sa sacrifice milioane de vieti impotriva unei astfel de actiuni