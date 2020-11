Victimele violenței în familie: Unde se pot adăposti PodcasturiVictimele violenței in familie: Unde se pot adaposti Anual, la Centrul "Casa Marioarei" peste 1000 de femei beneficiare primesc suport informational, consiliere psihologica, asistenta juridica și, in caz de necesitate, adapost de la o luna pana la șase luni. Totodata, anual, peste 100 de femei sunt plasate temporar in cadrul Centrului. "Oferim un spectru larg de servicii - reabilitare psihologica, consultație juridica, sociala. Femeile pot veni cu copiii incepand cu varsta de 3 ani. La moment, din cauza pandemiei, oferim mai puține locuri pentru adapost, din motiv ca nu exista… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md un spectru larg de servicii - reabilitare, consultație, sociala.pot veni cu copiii incepand cu varsta de 3 ani. La moment, din cauza pandemiei, oferim mai puține locuri pentru adapost, din motiv ca nu exista…

Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiValentina Buliga: In Moldova persista acest fenomen rușinos ... In fiecare an, pe 25 noiembrie, este marcata Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Acest fenomen este perceput drept una dintre cele mai stringente probleme ale societații. In ciuda tuturor…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Datele Comisiei Electorale Centrale arata ca in primul tur al alegerilor prezidențiale in UTA Gagauzia au votat 53 683 de persoane. Totuși, in acest tur numarul alegatorilor din aceasta regiune este mai mare. © Sputnik / Mihai CarausIncredibil cați moldoveni din stanga…

- PodcasturiSaptamana importanta pentru tineri - detalii In perioada 8-15 noiembrie, Centrul Municipal de Tineret in parteneriat cu 19 organizații, instituții și parteneri media vor organiza peste 30 de evenimente pentru tinerii din Capitala. Anunțul a fost facut de catre directorul Centrului, Petru…

- CHIȘINAU, 10 oct – Sputnik. Anual, aproximativ 700 de mii de oameni din intreaga lume ajung victime ale unei bacterii deosebit de rezistente, informeaza publicația Science Alert, citata de RUA Novosti. Organizația Mondiala a Sanatații admite ca numarul celor infectați cu microorganisme patogene…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Ministerul Finanțelor a supus consultarilor publice proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021. Printre schimbarile propuse se numara și modalitatea de achitare a taxei rutiere. Acesta nu va fi platita in mod tradițional, ci ar putea sa fie inclusa in acciza pentru…

- PodcasturiSute de adulți care nu au obținut diplomele de Bac au revenit la studii - detalii La Liceul seral Nr.1 din Chișinau studiaza elevi cu varste cuprinse intre 17-48 de ani. Aceasta este una dintre puținele instituții unde oricine, indiferent de varsta, iși poate continua studiile și obține…

- CHIȘINAU, 4 sept – Sputnik. Cetațenii care au fost nevoiți sa achite sume suplimentare pentru a putea beneficia de un loc de inhumare la cimitirul „Sfantul Lazar” din Capitala sunt indemnați sa depuna denunțuri la Centrul Național Anticorupție. Apelul vine dupa ce ofițerii CNA au descoperit ca mai…

- PodcasturiAlexandru Panzari: Cate femei activeaza in cadrul Armatei Naționale Astazi Armata Naționala implinește 29 de ani de la fondare. Cu acest prilej, in cadrul emisiunii ATITUDINI, minsitrul Apararii, Alexandru Pinzari, a vorbit despre cele mai importante realizari a militarilor. Pe langa…