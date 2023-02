Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, vineri, pe drumul ce leaga Timișoara de Lipova, in județul Timiș. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit de un camion. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un tanar de 20 de ani care a amenintat o femeie cu un cutit, a lovit-o cu pumnul in fata si i-a sustras telefonul, a fost retinut. "In cursul zilei de astazi, politisti de la Politia Municipiului Resita au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de barbat de 20 de ani din comuna Gradinari, banuit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autocamion de colectare a deseurilor menajere s a rasturnat pe carosabil pe DN 6 Orsova ndash; Caransebes, in zona localitatii Armenis, judetul Caras Severin, blocand deplasarea pe o banda. In urma accidentului, conducatorul…

- ACCIDENT RUTIER GRAV la Drambar: O persoana INCARCERATA, dupa coliziunea intre o mașina și un camion ACCIDENT RUTIER GRAV la Drambar: O persoana INCARCERATA, dupa coliziunea intre o mașina și un camion Un accident rutier a avut loc marți, 31 ianuarie, pe raza localitații Drambar, unde o mașina a intrat…

- Zapada care a cazut in ultimele ore in vestul și sud-vestul țarii a provocat mai multe incidente. Pe DN 6, supranumita ”șoseaua morții” din cauza numeroaselor accidente, la kilometrul 425+850 de metri, in zona localitații Armeniș, un copac a cazut pe suprafața carosabila, blocand sensul de mers Caransebeș…

- CARAȘ-SEVERIN – Banii vin in special pentru soluții de digitalizare și de monitorizare și vor ajunge la Caransebeș, Baile Herculane, Armeniș, Brebu Nou și Ciclova Romana! 156 de noi contracte finanțate prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența, cu o valoare de…

- CARAȘ-SEVERIN – In aceasta seara, pe raza localitații Constantin Daicoviciu a avut loc un accident de circulație, fara victime, doar avarii, in care au fost implicate trei autovehicule. Una dintre mașini, cea prinsa in mijloc, a fost condusa de președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca! Din primele…