- Bulgaria distruge cantitati mari de vaccinuri impotriva COVID-19 expirate si nu intentioneaza sa-si refaca stocurile, a anuntat sambata ministrul sanatatii, conform agenției germane de știri dpa.

- Marius Tomozei (32 de ani) nu s-a ințeles cu Dinamo in privința rezilierii amiabile și a fost trimis sa se antreneze cu echipa de juniori pana la finalul contractului, in iunie 2023. Fundașul dreapta Marius Tomozei a evoluat ultimul meci oficial pe 7 februarie 2022, intr-un Dinamo - FC Botoșani. In…

- Deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea a fost informat de catre Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” ca peste 300.000 de salariați din invațamant risca sa nu iși ia salariul la timp. Vina pentru acest inconvenient major aparține Ministerului…

- Firma este fondata in anul 2008, cu sediul social pe strada Labirint, din municipiul Constanta Primaria Constanta a raspuns solicitarii pentru emiterea unui certificat de urbanism pentru compania Garanti Prest, prin Ozkan Ramona, care doreste sa investeasca pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, a anuntat, luni, ca administratia judeteana a reziliat contractul cu firma care ar fi trebuit sa asigure serviciile de deszapezire in zona de sud a judetului, contract in valoare de aproape cinci milioane de lei pe an, dupa ce aceasta nu…

- Angajata unei firme de transport valori din Stuttgart a furat anul trecut de la angajatorul ei peste un milion de euro, dupa care a disparut fara urma, scrie Digi24. Dupa doua luni de cautari, timp in care anchetatorii nu au aflat nimic despre ea, s-a pus o recompensa de 37.500 de euro pentru prinderea…

- Viorica Dancila, fost președinte al PSD și fost premier al Romaniei, actualmente lider la gruparea politica Națiune Oameni Impreuna (NOI), vrea desecretizarea contractului de privatizare a Petrom, companie la care lucreaza soțul. Dancila spune ca, de fapt, desecretizarea trebuie sa se faca in Parlament.…

- Primarul din Targu Mures, Soos Zoltan, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a decis rezilierea contractului pentru salubrizarea stradala, care este atribuit de municipalitate SC Brantner Servicii Ecologice SRL. Primarul a mai menționat ca celalalt contract privind colectarea gunoiului…