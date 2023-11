Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, ca un dosar disciplinar care ii vizeaza pe procurorii Ciprian Man și Cristian Ardelean, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, sa se intoarca Consiliul Superior al Magistraturii, pentru continuarea judecarii. Este vorba despre acțiunea deschisa…

- Judecatoria Buftea a anunțat verdictul din dosarul in care patronul FCSB e acuzat ca a votat in 2018, fara a avea acest drept. TImp de patru ani a stat la Parchet dosarul de frauda la votul pentru Referendumul pentru familia tradiționala, potrivit Realitatea PLUS.George Becali a fost trimis in judecata…

- Alin Nica nu mai are dosar la Parchet pentru conflict de interese constatat de Agenția Naționala de Integritate, acesta fiind inchis, a anunțat, luni, președintele Consiliului Județean Timiș, In concluzie el poate, și va cere, revenirea pe funcția de pe care a fost demis din Consiliul Național de Integritate.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri de la Directia Generala Anticoruptie (DGA) efectueaza, miercuri, perchezitii la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", intr-un dosar de coruptie, conform Agerpres.Informatia a fost confirmata de managerul unitatii medicale,…

- Un medic chirurg de la un spital din Timisoara a fost trimis in judecata pentru luare de mita. Acesta ar fi primit importante sume de bani de la 26 de pacienti sau de la apartinatori ai acestora, fara a fi indreptatit, spun anchetatorii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Parchetul…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel a preluat dosarul privitor la moartea Alexandrei Ivanov in data de 29 august 2023, la 11 zile de la deces. Suspect la acest moment in ancheta penala este medicul care se afla de garda in noaptea de 17 spre 18 august 2023, in Maternitatea Botoșani.

- Un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, pentru acuzatiile de luare de mita si abuz in serviciu, pedeapsa stabilita fiind o condamnare de trei ani, cu suspendarea executarii pedepsei. „Din probatoriul…

- Astazi se judeca recursul la Curtea de Apel Constanta in dosarul nr.4155 118 2022 in care secretarul municipiului Constanta, Fulvia Antonela Dinescu se judeca cu primarul municipiului Constanta si municipiului Constanta prin primar.Dosarul are ca obiect un litigiu privind functionarii publici Legea…