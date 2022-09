Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a anunțat ca astazi, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul declarat de Primaria Municipiului Timișoara impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș. Conform comunicatului primariei, prin aceasta…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat definitiv in dosarul instrumentat de Direcția Naționala Anticorupție, dosar ce l-a vizat pe Ștefan Ionescu, primarul comunei Valea Ciorii. Deși judecatorii din Slobozia l-au trimis dupa gratii, in prima instanța, edilul a scapat de inchisoare in urma deciziei magistraților…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara. Aceasta a admis, marți, recursul declarat de Primaria Timișoara impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș.

- O dezbatere politica de crasma l-a trimis pe un iesean in spital, iar pe alti doi, in fata judecatorilor. Judecatorii au preferat sa nu insiste pe o pedeapsa severa. Incidentul a avut loc in urma cu mai bine de trei ani. In seara zilei de 25 mai 2019, M.A. mersese la barul Astoria din Lunca Cetatuii,…

- CARAȘ-SEVERIN – Fostul deputat cere impresionanta suma dupa ce a fost ținuta in condiții pe care le considera inumane, plus ca incheierea prin care s-a dispus arestarea, de catre Tribunalul Caraș-Severin, a fost desființata de Curtea de Apel Timișoara! Fostul deputat carașean Luminița Jivan a dat in…

- Un „bizon" vasluian a scapat ieftin dupa ce a agresat absolut gratuit un partener de trafic. Va avea de platit doar o amenda penala si tratamentul estetic al victimei sale. Incidentul a avut loc in martie 2020, in Husi, pe Calea Basarabiei. Dinspre Bunesti-Averesti venea autoturismul in care se aflau…

- Un conflict fizic pe culoarele complexului Egros s-a soldat cu o condamnare pentru un iesean. Barbatul a scapat in prima instanta cu o sentinta cu suspendare, dar verdictul va fi dat de Curtea de Apel. In dimineata zilei de 13 august 2019, Mirela C. se deplasa dinspre culoarul B spre culoarul C al complexului.…

- Curtea de Conturi a Romaniei marcheaza implinirea primului an de implementare a unui amplu proces de transformare culturala a institutiei – proiectul DaVinci, realizat in cadrul programului „CCR – SAI pentru cetatean”, a anuntat luni institutia. Conform sursei citate, Proiectul DaVinci vizeaza doua…