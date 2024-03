Viceprimarul Daniel Decebal alături de doamnele și domnișoarele PSD din Fărcașa! De 8 Martie la Farcașa, comunitatea PSD Maramureș a organizat o petrecere dedicata zilei FEMEII , eveniment ce a avut in prim-plan doamnele și domnișoarele din localitate. Gazda evenimentului a fost Daniel Decebal, viceprimarul comunei Farcașa, iar alaturi de el a fost și Gabriel Zetea, președinte PSD Maramureș. „Ma simt onorat sa fiu alaturi de aceste minunate doamne și domnișoare. Doresc sa-mi exprim aprecierea și respectul fața de toate femeile comunitații. Dumnezeu , Daruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, sa va daruiasca zile senine, putere de munca, ințelepciune și rabdare. Fiți binecuvantate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doamnele și domnișoarele din zona Turzii, care vor sa se inscrie la școala de șoferi pentru a obține permisul de conducere pentru categoriile A sau B, au o surpriza din partea școlii de șoferi Phoenix din Turda, condusa de Alexandru-Ovidiu Vaida. Reducerea de tarif se aplica in perioada 4-8 martie 2024,…

- Sala Sporturilor „Gelu Carabaț” din Seini a gazduit intrecerile de fotbal pentru juniorii sportivi provenind de la diverse echipe din Maramureș. Competiția de minifotbal, destinata categoriei de varsta 2017-2018, a inregistrat participarea echipelor: CS Academica Recea, CS Farcașa, AF Danuț Sabau, ACS…

- Deputatul USR de Maramureș, Brian Cristian, a oferit doamnelor și domnișoarelor din Baia Mare, un marțișor insoțit de urari sincere pentru o primavara frumoasa și rodnica. „In fiecare an, Marțișorul, acest simbol tradițional al Romaniei, ne readuce aminte atat de frumusețea lucrurilor simple din viața…

- „Sarbatoarea Primaverii” la Aiud. In prima zi de primavara, 1 martie, de la ora 17. 00, la Restaurant Luk, doamnele și domnișoarele din Aiud sunt așteptate la un recital susținut de Monica Anghel, una dintre cele mai indragite voci ale Romaniei. Pentru a participa la eveniment este necesar sa obțineți…

- Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! MESAJE DE ANUL NOU pentru familie, prieteni si colegi de serviciu.Iata care sunt cele mai inspirate mesaje si urari de REVELION 2024. La multi ani! La multi ani, 2024!MESAJE si URARI DE ANUL NOU "Iti urez ca Noul An sa-ti aduca pace, caldura…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel Ciolacu au vorbit despre viitor și „speranta in sansa Romaniei” in mesajele de Craciun transmise duminica, 24 decembrie, și publicate pe Facebook.„Dragi romani, in pragul sfintei sarbatori a Nasterii Domnului, va transmit cele mai calde ganduri…

- Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni, este noul secretar executiv al PSD Maramureș. Aceasta poziție a fost ocupata ca urmare a voturilor exprimate in cadrul celor patru intalniri zonale, la propunerea președintelui Gabriel Zetea, de catre reprezentanții PSD Maramureș. „CEx-ul PSD Maramureș a stabilit,…