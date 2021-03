Viceprimarul Cosmin Tabără: În maxim un an vom avea un inventar al terenurilor din patrimoniul Timișoarei Viceprimarul liberal Cosmin Tabara a declarat joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca este preocupat de centrul istoric al Timișoarei, de inventarierea patrimoniului orașului și de cadastrare. In ceea ce privește inventarul bunurilor de patrimoniu deținute de municipalitate, Tabara spune ca la cladiri situația nu sta deloc rau, insa mai e de munca. „Problema este […] Articolul Viceprimarul Cosmin Tabara: In maxim un an vom avea un inventar al terenurilor din patrimoniul Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

