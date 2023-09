Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA transmite ca in cele doua ore de greva de vineri erau programate sa circule 397 de trenuri de calatori si ca vor fi inregistrate intarzieri pe tot parcursul zilei. De asemenea, directorul general al CFR SA transmite public scuze calatorilor afectati de greva si isi exprima disponibilitatea de…

- In cele doua ore de greva de vineri erau programate sa circule 397 de trenuri de calatori, transmite CFR SA, care anunța ca vor fi inregistrate intarzieri pe tot parcursul zilei. Compania transmite public scuze calatorilor afectati de greva si isi exprima disponibilitatea de a negocia cu sindicalistii.…

- Sindicaliștii de la CFR SA, compania de stat care administreaza si intretine infrastructura feroviara, fac vineri o greva de avertisment, intre orele 7.00 – 9.00. Zeci de trenuri au intarziere. Salariații CFR Calatori nu participa la protest, potrivit unui comunicat al companiei care se ocupa de transportul…

- Sindicaliștii de la Finanțe anunța ca sunt la un pas de a incepe greva generala. Maine, 5 septembrie 2023, la București, Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe a convocat Consiliul Național, organul de conducere colectiv care poate decide declanșarea grevei generale la nivel national, ca reacție…

- Sindicatul National Finante Publice a sesizat Ministerul Muncii despre declansarea conflictului de munca pentru ca revendicarile convenite pe 11 august nu și-au gasit rezolvarea. Sindicaliștii transmit ca sunt deciși sa intre in greva generala daca revendicarile lor nu vor fi soluționate.„Sindicatul…

- Sindicalistii din Administratia Fiscala au organizat in aceasta dimineata o greva de avertisment in toata tara si un miting in fata Ministerului de Finante, din capitala – fata de masurile propuse de executiv, pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Membrii Federației Solidaritatea au fost la sediul…

- Sindicaliștii de la Tarom se revolta impotriva managementului companiei, care persifleaza si trateaza cu indiferența drepturile angajaților stabilite prin contract, pe motiv ca trebuie ceruta aprobare de la UE. Mai mult, ei ii acuza pe conducatorii Ministerului Transporturilor ca fac alte jocuri si…

- Dupa haosul provocat in ultimele zile de numeroasele intarzieri si anulari ale zborurilor Wizz Air, dar si de greva de pe aeroporturile italiene, este pe cale sa inceapa o noua greva: cea a angajatilor TAROM. Pentru moment a fost facut doar primul pas premergator grevei: declanșarea conflictului de…