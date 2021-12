Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca va participa, duminica, 28 noiembrie, la Concertul Extraordinar de Hanuka, gazduit de Opera Naționala București, unde va performa Orchestra Andaluza din Israel a anunțat, sambata, biroul de presa al Ambasadei Israelului in Romania, Alina Vlad. Evenimentul care va incepe…

- Zeci de mii de oameni au participat duminica, la Bruxelles, la un mars impotriva restrictiilor impuse in contextul pandemiei. A fost nevoie de intervenția in forța a poliției, dupa ce manifestația a degenerat in violențe, relateaza “The Guardian”. Potrivit poliției belgiene, citata de presa internaționala,…

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, la Digi24, ca USR nu susține propunerea AUR de inițierea demersurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis:”Romania are nevoie acum de un guvern care sa scoata țara din criza. Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele…

- Liderii policiti din grupul G20 au ajuns la un acord privind implementarea unei taxe de impozitare de minim 15% pentru multinaționale, a declarat un inalt oficial al administrației americane, citat de presa internaționala. Acest lucru era unul dintre obiectivele principale ale liderului american Joe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut sambata, 23 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata, PSD, intr-un comunicat de presa. Dupa discuție, Marcel Ciolacu a declarat, la Antena 3, ca nu a fost stabilita deocamdata o intalnire cu premierul…

- Potrivit Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii, saptamana viitoare, șeful Pentagonului, secretarul apararii american – Lloyd J. Austin III va vizita Romania. Turneul de vizita mai include vizite in Georgia și Ucraina, inainte de participarea la reuniunea miniștrilor apararii din statele membre…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…