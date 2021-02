Vicepreședintele CJT, Cristian Moș, schimbă Consiliul Științific al Muzeului Satului Bănățean Consiliul Științific al Muzeului Satului Banațean, instituție subordonata Consiliului Județean Timiș, care se afla in acest mandat printre atribuțiile lui Cristian Moș, are o noua componența. „Le sunt recunoscator celor care au ales sa raspunda pozitiv acestei provocari și sunt convins ca expertiza lor și competențele lor specifice vor aduce plus valoare in aceasta instituție […] Articolul Vicepreședintele CJT, Cristian Moș, schimba Consiliul Științific al Muzeului Satului Banațean a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Noi specialiști in cercetare și arhitectura fac parte din echipa de coordonare științifica a Muzeului Satului Banațean, instituție de care se ocupa vicepreședintele USR al Consiliului Județean Timiș. Cristian Moș a prezentant noii membri la aniversarea a 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brancuși.

