Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca Ministerul Muncii trebuie sa livreze acele reforme incluse in PNRR, reforma pensiilor, salarizarii si administratiei publice, pentru ca acestea sunt conditionate de primirea banilor, anunța news.ro.…

- PSD va lansa pana la sfarșitul lunii o serie de propuneri de modificare a Codului Fiscal, printre care renunțarea la cota unica de impozitare, spun surse social-democrate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ziua Victoriei este pe 9 mai și se pare ca Rusia spera sa obțina rezultate pana atunci. Analistul Sky News in domeniul apararii, Dr. Alex Walmsley, spune ca exista acum trei focare ale invaziei rusești in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Zelenski crede ca o intalnire fața in fața cu Putin este puțin probabila Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO…

- PSD propune coaliției de guvernare acordarea de vouchere de 50 euro la fiecare 2 luni (pana la sfarșitul anului), pentru cumpararea a 6 alimente de baza, spun surse social-democrate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel putin doi soldati din armata nationala si doi din trupele ONU de mentinere a pacii au fost ucisi luni in atacuri separate, a anuntat misiunea Natiunilor Unite in Mali, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintia SUA analizeaza in mod activ posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, afirma surse de la Washington. Fii la curent cu cele…