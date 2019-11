Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și președinte al Consiliului Județean Maramureș a felicitat toți maramureșenii de acasa și de pretutindeni care au ales sa iși exercite dreptul democratic de a vota, indiferent de opțiunea electorala pe care au avut-o.…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și președinte al Consiliului Județean a declarat ca și azi, la fel ca in turul I al alegerilor prezidențiale, a votat pentru Maramureș. Liderul social-democraților maramureșeni a votat in turul II, in Baia Mare, alaturi…

- Intr-o postare publica, președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest se declara extrem de revoltat de ipocrizia unui consilier județean PNL care, aflat intr-o delegație oficiala in Milano, ca reprezentant al Consiliului Județean Maramureș, a inceput sa faca…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, a transmis luni, 11 noiembrie 2019, un mesaj de mulțumire adresat tuturor maramureșenilor care au ieșit la vot in primul tur al alegerilor prezidențiale. ”Mulțumesc tuturor maramureșenilor care au participat la votul…

- In conferința de presa, lideri ai PSD Maramureș au atras atenția asupra pericolului adus in județ de schimbarea de putere politica la nivel central și de repercusiuni inevitabile ce se arata. Gabriel Zetea, președinte PSD și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, a atras atenția asupra viitorului…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ocupa locul 144, dintr-un total de 354, in topul celor mai bune instituții de invațamint superior din Europa de Est și Asia Centrala. Clasamentul a fost realizat de QS University Rankings. In topul universitaților din Romania, USV ocupa locul 11. Topul QS…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, liberalilor, in cadrul Adunarii Regionale a organizațiilor PNL Nord-Vest de la Cluj-Napoca, ca Romaniei i-ar fi fost mult mai bine fara PSD, partid care a tinut tara in loc si a inhibat dezvoltarea, seful statului precizand ca abia asteapta sa treaca…