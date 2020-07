Alegerile locale de pe 27 septembrie pot fi organizate in bune conditii, in ciuda crizei sanitare care afecteaza Romania, a declarat, marti, la Botosani, vicepremierul Raluca Turcan. Turcan a precizat ca "Guvernul isi doreste organizarea alegerilor", acuzand PSD de "discurs duplicitar" atunci cand vorbeste de scrutinul din septembrie. "Alegerile pot fi organizate in bune conditii. Cine spune ca nu pot fi organizate in bune conditii, nu s-a uitat cum a fost organizat examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Nationala. Dumneavoastra stiti ce a fost acolo? A fost o munca de sisif, dar s-a desfasurat…