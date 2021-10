Preturile spot ale gazelor au crescut cu 800% in acest an, ca urmare a redresarii cererii dupa pandemia de coronavirus. Acestea au mai scazut in octombrie, dupa ce Rusia, care este un furnizor major de gaze al Europei, a afirmat ca ar putea sa mareasca livrarile, dar nu a facut inca acest lucru. ”Vreau sa subliniez ca in Rusia s-a ajuns la un consum record de gaze in acest an, care se datoreaza redresarii economice active”, a afirmat Novak intr-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya 1, potrivit agentiilor ruse de presa. Rusia, a carei productie de gaze si ale carei exporturi in Uniunea…