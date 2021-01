Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Guvernului se vor vaccina impotriva COVID-19, miercuri, a Spitalul Universitar de Urgența Militar ”Dr. Carol Davila”, informeaza Mediafax. Vaccinarea membrilor Guvernului va incepe miercuri, la ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgența Militar „Dr. Carol Davila”. La același…

- In urma cu puțin timp, Ludovic Orban s-a vaccinat anti-Covid-19, alaturi de președintele Senatului, Anca Dragu. Cei doi s-au prezentat impreuna la Centrul de vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, fiindu-le adminsitrat serul in același timp. Imediat dupa…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-au vaccinat, marți, anti-COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila”. Cei doi...

- Fostul premier, Ludovic Orban, actual președinte al Camerei Deputaților și Anca Dragu, președintele Senatului, s-au vaccinat, marți, la ora 10.00, impotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența Militar „Dr. Carol Davila”. Ludovic Orban a anunțat, recent, ca se va vaccina impotriva COVID-19,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban se vaccineaza, marți, 19 ianuarie, impotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența Militar „Dr. Carol Davila”. Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, este asteptat sa susțina o declarație de presa, dupa primirea vaccinului. Vineri, 15…

- Dupa exemplul dat de președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu, care s-au vaccinat și ei, vineri și sambata, și presedintele Senatului, Anca Dana Dragu se va vaccina impotriva COVID-19 marți, 19 ianuarie 2021, incepand cu ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr.…

- Premierul Florin Citu se va vaccina sambata, la ora 12.00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar ”Dr. Carol Davila”. Cițu a decis ca momentul sa fie transmis in direct de televiziunile dornice. ”Premierul Florin Citu se va vaccina public impotriva COVID-19 sambata, 16 ianuarie a.c., incepand…

