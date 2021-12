Dupa ani de zile petrecuți in Romania, Vica Blochina iși dorește sa plece in strainatate. Fosta amanta a lui Victor Pițurca s-a și hotarat unde o sa locuiasca incepand de anul viitor. A luat și o decizie in ceea ce il privește pe Edan, fiul ei și al antrenorului. Originara din Lituania, Vica Blochina e stabilita in Romania de mai bine de 20 de ani. In tinerețe, aceasta a fost balerina la Clubul Melody din București, acolo unde l-a cunoscut pe Victor Pițurca. Pe vremea aceea ea avea doar 20 de ani, iar el, 39 și era casatorit. S-au indragostit și au trait o intensa poveste de iubire, timp de 16…