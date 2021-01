Vibraţia universală a lui 2021 și marea lecție a acestui an Numerologii ne anunta ca anul 2021 sta sub vibratia cifrei 5 (2021=2+2+1=5). Potrivit acestora, energia cifrei 5 aduce schimbari dinamice, surprize, dar si noi oportunitati. Numerologii evidențiaza ca cifra 5 are o energie care simbolizeaza lucrurile in miscare, aventura, neasteptatul, intorsaturile bruste, fara avertismente. Anul universal 5 poate aduce surprize, rasturnari neasteptate de situatii, transformari si netezeste intr-un fel drumul, fiind un an de tranzit si de cotitura. Adevarata libertate Specialistii in domeniu ne mai spun ca marea lectie a acestui an este de fapt adevarata libertate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat la Digi24, ca patru dintre cele noua persoane infectate cu variante mai periculoasa de COVID-19, cea din Marea Britanie, lucreaza la școala generala nr. 28 din Capitala. Se așteapta acum secvențierea genomica a virusului pentru a se stabili cu exactitate…

- Ce este prietenia, cine este prietenul adevarat, care este rolul ei in relațiile interumane, le gasim cel mai mult și mai plastic sugerate in proverbe și aforisme. Reproduc doar cateva: „Un prieten este acela care iți ofera libertatea de a fi tu insuți”; „Adevarata prietenie nu poate exista decat intre…

- Miron Mitrea a comentat perspectivele anului 2021. El spera ca societatea va intra intr-o oare care normalitate dupa vaccinare. Cu toate astea, Guvernul va intampina destule probleme, una chiar in luna ianuarie. Este vorba despre marirea pensiilor cu 40%. "Toata lumea așteapta 2021 sa redevina un an…

- Puterea de a modifica ADN-ul nu este in genele noastre, ci in gandurile noastre. Știința demonstreaza ca ne putem schimba ADN-ul prin controlul minții. Nu exista minte și corp ca unitați separate, independente. Corpul și mintea sunt legate indisolubil, iar gandurile pe care le gandim și activitatea…

- Anca Serea a primit nenumarate lecții de la viața, astfel ca știe cum sa treaca și peste perioada grea din ultima vreme. Ce a facut soția lui Adi Sina dupa problemele financiare cu care s-a confruntat familia? Anca Serea, lecție de viața dupa problemele financiare ale familiei Anca Serea a reacționat…

- In fiecare an incercam sa ne ghidam gusturile vestimentare in funcție de ce culori sunt la moda in 2020, iar un reper este așa-zisa „culoare a anului”. In anul 2020 trebuie sa știți ca Pantone a desemnat culoarea anului ca fiind „albastru clasic”. Specialiștii au remarcat ca in ultima vreme preferințele…

- La ultima video conferința dupa ce a fost inscaunat director general pana la sfarșitul lui 2012, Teodor Țigan a anunțat o mutare șoc pentru Regia Naționala a Padurilor-Romsilva. Noul director general al Romsilvei le-a transmis directorilor ca de la inceputul anului viitor regia se va restructura din…

- In prezent principala sursa de transmitere a coronavirusului ar fi transportul public in comun, susține reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila. Transportul public in comun este principala sursa de transmitere a COVID-19 in momentul de fata, spune medicul Alexandru Rafila, In același timp,…