Stiri pe aceeasi tema

- Armenii și evreii din Iași, trecut și prezent – in emisiunea Dialog intercultural din 30 IUNIE 2023, de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute, cu Dumitru Șerban Clic pentru a vedea prezentarea. In emisiunea Dialog intercultural de vineri, 30 iunie a.c., facem popas la armenii și evreii din Targul…

- In emisiunea de astazi, stam de vorba cu doamna profesor Ludmila Moroșanu Demianova, originara din Ucraina, un om implicat in a cerceta, a cunoaște și tododata a impartași și altora din tainele dialectelor starovere atat ale rușilor staroveri din Ucraina, cat și ale celor din Romania. Invitata ediției…

- Victor Nagy, elev in clasa a VI-a la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut un Premiu Special la Olimpiada Naționala "Lectura ca abilitate de viața", competiție școlara care a avut loc in Constanța, in luna mai 2023. Premiul obținut este cu atat mai meritat cu cat Victor a incheiat proba…

- In emisiunea de astazi, relatam de la Targul de carte Gaudeamus Radio Romania, eveniment desfașurat, in București, 7 – 11 decembrie 2022, in Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo. In una din zile, am facut popas la standul Editurii SIONO și atat despre editura, despre zestrea carturareasca…

- In emisiunea de astazi stam de vorba cu profesor Dariusz Kasprzyk, de la Lectoratul de limba polona din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Inainte de toate, invitatul nostru ni se prezinta, pentru ca imediat sa ne povesteasca despre activitatea Lectoratului de limba polona; interlocutorul…

- Astazi, relatam de la prezentarea, lansarea revistei „Iașul cultural”, revista de cultura și literatura, eveniment care a avut loc, la Iași, in ziua de joi, 27 aprilie 2023, in Sala „Vasile Pogor” a Primariei Municipiului Iași. Redactor-șef al revistei este scriitorul, juristul Vasile Diacon, iar secretar…

- Astazi, in prima parte a emisiunii, invitata la microfonul Radio Iași, avem pe Feodora Frolov, originara din satul Climauți, comuna Mușenița, județul Suceava, cea care ne vorbește despre trectul și prezentul satului de origine. In a doua parte a emisiunii, relatam de la prezentarea volumului Desculț…

- Centrul de Multiculturalism Azerbaidjan, deschis la Iași – in emisiunea Dialog intercultural din 28 aprilie a.c., de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute, cu Dumitru Șerban In ediția de astazi, relatam de la deschiderea Centrului de Multiculturalism Azerbaidjan, eveniment care s-a desfașurat,…