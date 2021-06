Actrita Irina Petrescu s-a nascut la 19 iunie 1941, in Bucuresti. A debutat la Teatrul “Lucia Sturdza Bulandra” din Bucuresti, in cadrul caruia a desfasurat o prestigioasa activitate artistica. Irina Petrescu a incetat din viata la 19 martie 2013. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica “I. L. Caragiale” in 1963, la clasa profesorului Ion Sahighian, potrivit http://www.bulandra.ro . A debutat la Teatrul “Lucia Sturdza Bulandra” din Bucuresti, in cadrul caruia a desfasurat o prestigioasa activitate artistica, cu piesa “Noaptea e un sfetnic bun” (1964) de Alexandru Mirodan, in…