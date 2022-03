Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al OMS avertizeaza ca, in Ucraina, ”majoritatea spitalelor și-ar putea epuiza rezervele de oxigen medical in urmatoarele 24 de ore. Unele deja s-au epuizat. Acest lucru pune in pericol mii de vieți”. „Situația aprovizionarii cu oxigen se apropie de un punct foarte periculos in Ucraina.…

- Doua convoaie separate cu echipament militar au fost vazute inaintand spre Donețk in estul Ucrainei din direcția frontierei Rusiei. Rusia are aproape 100% din trupe intr-o poziție pregatita de invazie, a spus un inalt oficial american al apararii, scrie The Guardian.

- Președintele din Nicaragua Daniel Ortega a aparat in mod surprinzator poziția Rusiei in privința Ucrainei, precizand ca președintele Putin a avut dreptate sa recunoasca independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Luhansk, transmite Reuters, citat The Guardian . Presedintele Daniel…

- Se spune ca animalul este cel mai bun prieten al omului și te ințelege cel mai bine. Aproximativ 60 de persoane cu dizabilitați și nu numai, beneficiaza de terapia asistata de animale, oferita de specialiștii asociației Dog Assist din Cluj.

- Un fenomen barbar și din ce in ce mai des intalnit in Irak este legat de femeile ucise pentru „onoarea familiei” și uitate apoi de toți cei apropiați. Oficiali și membri ai societații civile s-au adunat in jurul mormantului lui Dekan Tariq, urmarind in tacere cum femeia irakiana kurda de 19 ani era…

- Primele trupe americane, care sa-i sprijine pe aliatii NATO din Europa de Est pe fondul unei consolidari militare rusesti la granita cu Ucraina, au sosit, sambata, la baza militara Rzeszow din sud-estul Poloniei, anunta Reuters.

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza în mod activ mercenari si îi pregateste intensiv pentru a-i trimite în zonele controlate de separatisti în estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP. ''Comandamentul fortelor ruse continua sa consolideze capacitatile…

- Sute de familii nerabdatoare s-au pus miercuri la coada pe coridoarele spitalului Infanta Sofia din Madrid in ziua in care Spania a deschis campania de vaccinare anti-Covid a copiilor cu varste intre 5 și 11 ani, relateaza Reuters . Mulți parinți au spus ca s-au trezit devreme pentru a putea rezerva…