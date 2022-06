Viața lui Jean-Louis Trintignant, decedat la vârsta de 91 de ani, chiar bate filmul Jean-Louis Trintignant, legenda a filmului francez, a decedat la varsta de 91 de ani. Actorul suferea de cancer de prostata, dar ultima sa soție, Marianne Hoepher Trintignant, a declarat presei ca Jean Louis Trintignant a decedat liniștit, ”de batranețe”, ”inconjurat de apropiați”, scrie presa franceza. Trei soții și alte legaturi Actorul a jucat in peste 120 de filme, multe dintre ele de referința. Dar nu numai viața profesionala, dar și cea personala este una de ”film”, in special datorita soțiilor acestuia. Primul mariaj, in 1954, cu Colette Dacheville. Dar dupa numai doi ani cei doi divorțeaza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

