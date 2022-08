Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Buzau au arestat un barbat care timp de 10 ani a trimis sa se prostitueze mai multe tinere atat pe teritoriul Romaniei, cat si in Spania, Germania si Italia. Barbatul atragea tinerele prin metoda Loverboy, promitandu-le ca le ia in casatorie, dupa care le trimitea sa se prostitueze.…

- „Hello Chef” revine la Antena 1 cu o invitație plina de savoare, care ii va purta pe telespectatori intr-o aventura gastronomica ce va combina cele mai diverse gusturi și rețete. Astfel, din 28 august, in fiecare duminica, de la ora 14:00, Chef Roxana Blenche și Carmen Bruma dau startul sezonului 4…

- „Cazarea la schimb" devine populara in randul romanilor: nu platesc niciun ban pentru locuinta, dar reusesc sa se plimbe prin toata Romania si chiar peste hotare. Oamenii isi ofera apartamentele sau casele pe care le au in schimbul altora cu dotari similare si amplasate in zonele pe care vor sa le…

- Republica Moldova a exportat o cantitate record de cireșe comparativ cu anii precedenți. Astfel, in lunile iunie-iulie peste 14 mii de tone au ajuns pe piețile de desfacere, a anuntat ieri, 9 august, Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), transmite Realitatea.md . „USAID susține producatorii…

- Romania se numara printre cele 13 țari care au participat la proiectul noii rachete Vega-C a Agenției Europene Spațiale, care s-a lansat miercuri. Lansarea a avut loc din Portul Spațial European din Guyana Franceza, iar statele participante in proiectul Vega-C sunt: Austria, Belgia, Cehia, Franța, Germania,…

- Conform celor mai noi date Eurostat, Bosnia și Herțegovina e a doua cea mai saraca țara din Europa, doar albanezii avand un nivel de trai mai prost, in vreme ce Serbia se situeaza la 52% din media europeana, relateaza Serbian Monitor, citata de Rador. „Bosnia și Herțegovina se situeaza sub 50% din media…

- Eveniment caritabil pentru spitalele din Ucraina Piata "George Enescu" din București. Foto: Agerpres. Bucureștiul se alatura orașelor europene care gazduiesc turneul european "Viața va învinge", un eveniment caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru dotarea cu…