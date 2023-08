Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au ucis marți (24 iulie) trei militanți palestinieni care au deschis focul asupra lor dintr-o mașina in apropiere de orașul Nablus din Cisiordania ocupata, au declarat ministrul israelian al apararii și armata. Ministerul palestinian al sanatații a confirmat ca trei persoane au fost…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas a vizitat orașul Jenin, din Cisiordania, miercuri (12 iulie), pe fondul creșterii furiei, din cauza violenței in Cisiordania, potrivit Reuters. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a vizitat orașul Jenin din Cisiordania pentru a incerca sa calmeze tensiunile…

- Martorii oculari si familia unui palestinian de 16 ani impuscat mortal in timpul asaltului militar israelian din Jenin au declarat pentru BBC ca acesta nu era inarmat si a fost ucis "fara niciun motiv", dupa ce au aparut inregistrari video cu momentul mortii sale, relateaza BBC, citat de news.ro.Doisprezece…

- Operatiunea, despre care armata israeliana a declarat ca avea ca scop distrugerea infrastructurii si armelor militantilor din tabara de refugiati din Jenin, Cisiordania, a fost lansata luni, cu un atac cu drona, iar peste 1.000 de soldati au fost desfasurati, informeaza Reuters, citata de News.ro.Potrivit…

- Politicienii palestinieni au descris actiunea fortelor israeliene din orasul Jenin, din Cisiordania, drept "o invazie". La Washington, administratia presedintelui Joe Biden a transmis ca Israelul are dreptul de a se apara impotriva "grupurilor teroriste", scrie Rador.Departamentul de Stat a subliniat,…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni dupa-amiaza, ca monitorizeaza atent operatiunea israeliana in orasul palestinian Jenin, situat in Cisiordania, subliniind ca Israelul are dreptul sa se apere de organizatii "teroriste".

- Fortele israeliene au lansat in cursul noptii de duminica spre luni atacuri cu drone in orasul Jenin din Cisiordania, pentru a doua oara in mai putin de doua saptamani, in cadrul unei operatiuni care a declansat un schimb de focuri ce a durat pana dimineata si a ucis cel putin trei persoane, relateaza…

- Israelul a lansat o ampla operațiune impotriva "infrastructurii teroriste" din Jenin, Cisiordania. Atacurile aeriene par a fi fara precedent, in ultimii ani. Cel puțin trei palestinieni au fost uciși și alți 12 au fost raniți.