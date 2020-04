Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, va organiza astazi o dezbatere prin videoconferinta la care vor participa comisarii europeni, in contextul in care anumite state europene au anuntat ca intentioneaza deja sa relaxeze restrictiile instituite din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Potrivit Prefecturii, numarul persoanelor aflate in carantina la nivelul județului Buzau a crescut și in ultimele 24 de ore, cu cateva zeci. In privința cetațenilor aflați in izolare la domiciliu, cifra este in continua scadere. Situația concreta, inregistrata astazi, este urmatoarea: 536 de persoane…

- In timp ce oamenii stau acasa, viața in gradina zoologica continua. Astfel, in Guatemala, animalele se bucura de viața și se simt minunat in timp ce gradina zoologica este in carantina.

- Primul roman cazut victima a coronavirusului in Italia a fost inmormantat in tara. Femeia de 80 de ani si sora ei, care s-a stins de cancer, au fost aduse pe ascuns din Italia. Masina cu cele doua sicrie a blocat ore bune Vama Cenad pana i s-a permis sa ajunga la Borsa, locul natal al […] Source

- Cainele fusese testat dupa ce stapana sa fusese depistata pozitiv, in februarie, si a fost introdus in carantina pentru ca teste repetate dadusera ca rezultat "slab pozitiv". Un reprezentant al Departamentului pentru Agricultura si Piscicultura din Hong Kong a declarat ca stapana cainelui…

- Numarul impresionant de cazuri din Italia a dat peste cap sistemul medical din peninsula. Guvernul Conte a hotarat sa trimita 20 de mii de medici și cadre medii in spitalele din țara, in zonele considerate de risc, iar Papa Francisc a hotarat sa-și suspende aparițiile in public

- Participarea ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel ALEXE, la lucrarile Consiliului ministrilor Mediului din UE Bruxelles, 05 martie 2020 Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel ALEXE, a participat astazi, 5 martie 2020, la Bruxelles, la lucrarile Consiliului ministrilor Mediului…

- Italia a devenit țara europeana cu cele mai mai probleme dupa apariția coronavirusului. 10 orase din nordul Italiei, sunt in carantina, autoritatile au inchis intreprinderile, magazinele si scolile. Doi italieni au murit in urma imbolnavirii cu coronavirus și alți 45 de italiei au fost depistați…