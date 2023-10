Viață de lux pe banii românilor. Lista uriașă a privilegiilor unui magistrat Privilegiile unui magistrat l-ar putea face invidios pe orice manager de top din țara. Pensii speciale, sporuri nenumarate, chirii subvenționate, calatorii in vacanța și asistența medicala extinsa. Un document al ministerului de Finanțe prezinta lista uriașa a privilegiilor unui magistrat: pensii speciale, sporuri nenumarate, chirii subvenționate, calatorii in vacanța achitate de stat și asistența medicala extinsa. In document nu se precizeaza care este impactul bugetar al acestor beneficii fara precedent in randul angajaților la stat. Nota ministerului de Finanțe a fost alcatuita pentru a avertiza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

